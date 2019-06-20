2019-06-20T11:18:24+03:00
Политика

Япония возобновляет полеты боевых самолетов F-35A

С апреля эти истребители было запрещено поднимать в воздух после крушения одного из них
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Власти Мисавы не имеют возражений против возобновления полетов истребителейВласти Мисавы не имеют возражений против возобновления полетов истребителейФото: REUTERS
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Япония возобновляет полеты новейших истребителей F-35A, один из которых разбился в районе Тихого океана несколько месяцев назад. Власти города Мисава, где расположена крупная Военно-воздушная база страны, уже дали свое разрешение.

Напомним, что крушение японского F-35A произошло 9 апреля во время учений. С военный базы вылетели четыре боевых самолета пятого поколения, но один из них вскоре исчез с радаров. Позже выяснилось, что истребитель врезался в поверхность океана на скорости более 1,1 тысячи км в час.

Сайт kp.ru писал о том, что специалисты не нашли неисправность в самолете и обвинили в трагедии самого пилота, который погиб при крушении. Предполагается, что он перестал осознавать положение машины в пространстве.

Министерство обороны Японии уже пообещало приложить больше усилий по обучению летчиков навыкам, позволяющим не терять ориентацию во время полета, передает Kyodo.

ИСТОЧНИК KP.RU

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