2019-06-20T11:20:44+03:00
Общество

Метеорологи рассказали о рекордной жаре

Специалисты назвали самые высокие температуры, которые были зафиксированы в мире
Елена АКИМОВА
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Метеорологи рассказали о жаре в 56 градусовМетеорологи рассказали о жаре в 56 градусовФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Тридцатиградусная жара в России является поводом сетовать на палящее солнце, а вот в Кувейте в 2016 году была зарегистрирована температура +53,9 градуса. Этот показатель стал самым высоким в Азии за все время наблюдений и третьим среди рекордных показателей в мире.

Самый жаркий день в Митрибахе был зафиксирован 21 июля три года назад. Об этом рассказали представители Всемирной метеорологической организации (ВМО).

Рекордсменом в списке мировых температур стала Калифорния. В Долине смерти 10 июля 1913 года воздух прогрелся до 56,7 градусов. Вторую строчку занимает Тунис. В городе Келибия жарче всего было в июле 1931 года – 55 со знаком плюс.

Третья строчка у Кувейта, а на четвертом месте Пакистан. 28 мая 2017 года в городе Турбат было очень жарко, в истории наблюдений значится +53,7 градуса, сообщает телеканал «360».

А тем временем московское лето продолжает бить температурные рекорды. Уже в субботу, 22 июня, воздух в столице может прогреться до +32 градусов. Наиболее близкий к этому показатель последний раз фиксировался аж в 1917 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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