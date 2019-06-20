2019-06-20T11:49:29+03:00
Общество

Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню

Профильные ведомства должны доложить в правительство до 18 июля о результатах рассмотрении такой инициативы
Марина ВЕНЦОВА
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Рестораторов могут обязать выделять российские вина в менюРестораторов могут обязать выделять российские вина в менюФото: Евгения ГУСЕВА
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Власти страны могут обязать рестораторов выделять российские вина в меню, а также указывать их в приоритетном порядке. С инициативой проработки такой возможности выступил вице-премьер Алексей Гордеев.

О результатах Роспотребнадзор, Минсельхоз, Минпромторг, Минфин и Минэкономики должны доложить в правительство до 18 июля, пишет "Коммерсант" со ссылкой на протокол совещания от 10 июня по развитию российского виноделия.

Как заявили газете в Минсельхозе, в целом, ведомство поддерживает такое предложение и готово обсудить вопрос с заинтересованными министерствами и общественными организациями.

Со своей стороны, в Министерстве финансов отметили, что не занимаются регулированием услуг общественного питания, а в Минпромторге заявили, что вовсе не получали такое поручение. В Роспотребнадзоре и МЭР пока не ответили на запросы издания.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, к концу 2014 года падение курса рубля и снижение покупательной способности населения резко обострило проблему импортозамещения в сфере виноделия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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