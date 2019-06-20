Песков назвал самые популярные вопросы президенту России на прямую линию

СЕГОДНЯ 12:01 2019-06-20T12:49:10+03:00

По словам пресс-секретаря главы государства, больше всего россиян волнуют вопросы сферы здравоохранения

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, самые популярные вопросы, поступившие от граждан к «Прямой линии» с Владимиром Путиным. По его словам, больше всего россиян волнуют вопросы, касающиеся сферы здравоохранения.

«Путину на прямую линию поступило большое число вопросов по здравоохранению, уровню доходов», – заявил представитель Кремля.

По словам Пескова, Путин посмотрел много обращений граждан к прямой линии, понимает их приоритеты. В целом вопросы граждан являются традиционными.

Сегодня, 20 июня 2019 года, ровно в полдень Владимир Путин выйдет в эфир национальных телеканалов и радиостанций, где ответит на вопросы россиян. Впервые в таком формате президент пообщался с народом еще в 2001 году, а всего нынешняя Прямая линия станет 17-й по счету.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/715681" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин - о конечной цели национальных проектов.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

ИСТОЧНИК KP.RU