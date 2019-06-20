В выходные закроют участок Филевской линии между станциями "Киевская" и "Кунцевская"

СЕГОДНЯ 12:46 2019-06-20T12:46:00+03:00

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Движение поездов на участке Филевской линии между станциями "Киевская" и "Кунцевская" в ближайшие выходные, 22 и 23 июня, будет приостановлено. Как объяснили в столичном метро, будут проходить работы по реконструкции на наземном участке.

Для пассажиров будут закрыты станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Однако станция "Киевская" будет открыта, пассажиры смогут доехать от нее до "Международной" или "Александровского сада". От "Киевской" также можно сделать пересадку на одноименные станции на Арбатско-Покровской и Кольцевой линиях.

Стоит обратить внимание, что "Кунцевская" в выходные будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской линии.

- Пассажиры смогут доехать до закрытых станций на бесплатных компенсационных автобусах КМ, - рассказали в пресс-службе Московского метрополитена. - Они будут следовать с промежуточными остановками у метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская" с 5.00 утра до 2.00 ночи.

В обычном режиме станции возобновят работу в понедельник, 24 июня, в 5.30 утра.

ИСТОЧНИК KP.RU