2019-06-20T12:46:00+03:00
Общество

В выходные закроют участок Филевской линии между станциями "Киевская" и "Кунцевская"

Временные ограничения необходимы для выполнения работ по реконструкции
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
Поделиться:
Ряд станций Филевской линии закроют на реконструкцию 22 и 23 июня.Ряд станций Филевской линии закроют на реконструкцию 22 и 23 июня.Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН
Изменить размер текста:

Движение поездов на участке Филевской линии между станциями "Киевская" и "Кунцевская" в ближайшие выходные, 22 и 23 июня, будет приостановлено. Как объяснили в столичном метро, будут проходить работы по реконструкции на наземном участке.

Для пассажиров будут закрыты станции "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская". Однако станция "Киевская" будет открыта, пассажиры смогут доехать от нее до "Международной" или "Александровского сада". От "Киевской" также можно сделать пересадку на одноименные станции на Арбатско-Покровской и Кольцевой линиях.

Стоит обратить внимание, что "Кунцевская" в выходные будет работать только для проезда по Арбатско-Покровской линии.

- Пассажиры смогут доехать до закрытых станций на бесплатных компенсационных автобусах КМ, - рассказали в пресс-службе Московского метрополитена. - Они будут следовать с промежуточными остановками у метро "Кутузовская", "Багратионовская", "Филевский парк" и "Пионерская" с 5.00 утра до 2.00 ночи.

В обычном режиме станции возобновят работу в понедельник, 24 июня, в 5.30 утра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин о вывозе мусора: раньше никто не считал, сколько это стоит
Путин ответил на вопрос об ипотеке для многодетных семей
Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам
Найден препятствующий развитию рака желудка продукт
Алина Загитова рассказала, какой вопрос готова задать Владимиру Путину
Путин: проблема с мусором появилась не вчера, мы ее решаем
Путин рассказал о напряженной работе властей по реализации нацпроектов
В Федерации автовладельцев возмутились идеей ввести новый штраф в 2,5 тысячи рублей
Путин назвал цель реализации национальных проектов в России
Глава Минздрава ответила на вопросы россиян в ходе Прямой линии с президентом
Путин сообщил о сбоях в обеспечении регионов льготными лекарствами
Байкер Хирург через "Комсомолку" спросил Путина про мечту
Путин: проблем в здравоохранении много, но отрасль развивается
Путин: средства от повышения НДС пойдут на улучшение качества жизни
Путин назвал вопросы, которые больше всего волнуют граждан России
Путин: реальные доходы граждан сокращались несколько лет, но теперь начали восстанавливаться
Николай Дроздов: "Хорошо, что на день рождения буду в поезде: никто не потащит отмечать"
Путин: низкие зарплаты - предмет для разбирательств
Началась Прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным
Песков назвал самые популярные вопросы президенту России на прямую линию
Ким Чен Ын лично встретил Си Цзиньпина у трапа самолета в Пхеньяне
Рестораторов могут обязать выделять российские вина в меню
Патрушев заявил, что виновных по делу МН17 просто "назначили"
Премьер Малайзии назвал необоснованными выводы международных следователей по MH17
Метеорологи рассказали о рекордной жаре
Япония возобновляет полеты боевых самолетов F-35A