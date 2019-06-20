2019-06-20T12:44:56+03:00
Политика

Путин: проблем в здравоохранении много, но отрасль развивается

Глава государства проводит 17-ю Прямую линию с гражданами страны
Екатерина БОЛГОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В ходе Прямой линии президенту РФ Владимиру Путину задали много вопросов о здравоохранении. Россияне жаловались на то, что закрываются медицинские учреждения, качество обслуживания не всегда совпадает с желаемым. Съемочные группы вышли на связь из Челябинской, Псковской и Смоленской областей.

Так, молодая мама из Смоленской области сообщила о нехватке профильных специалистов и о живой очереди в детской поликлинике, несмотря на электронную очередь.

В регистратуре поликлиники заявили, очередей нет, а записаться, например, к детскому хирургу можно и на сегодня. Заведующая поликлиники отметила проблему с кадрами.

В онкологическом центре Псковской области также пожаловались на отсутствие специалистов. Похожая жалоба поступила из Челябинской области. По словам местного фельдшера, молодые специалисты жалуются на отсутствие подходящего жилья.

"Несмотря на проблемы, а проблем в здравоохранении много, но в принципе отрасль развивается. Что мы должны сделать? Первое - мы должны обратить внимание на доступность первичного звена здравоохранения", - ответил президент.

Также, по его словам, основными проблемами здравоохранения являются дефицит специалистов и вопрос лекарственного обеспечения.

Глава государства признал, что количество фельдшерско-акушерских пунктов сократилось, но эта проблема обсуждается. Планируется ввод в строй 390 пунктов и капитальный ремонт 1200 пунктов, а также запуск 1200 мобильных медбригад.

Прямая линия с Владимиром Путиным: видеотрансляция .

Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию прямой линии Владимира Путина

ИСТОЧНИК KP.RU

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