2019-06-20T13:10:01+03:00
Политика

Глава Минздрава ответила на вопросы россиян в ходе Прямой линии с президентом

Владимир Путин общается с гражданами России в прямом эфире, получая ответы профильных министров
Екатерина БОЛГОВА
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Прямая линия с президентом РФ Владимиром ПутинымПрямая линия с президентом РФ Владимиром ПутинымФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Вопросы о здравоохранении в ходе Прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным прокомментировала глава Минздрава Вероника Скворцова.

"Мы каждый год строим 300-500 фельдшерско-акушерских пукнтов (ФАПов). Амбулаторно-клинические отделения значительно лучше представлены. 17 из 85 регионов сократили мощность амбулаторно-клинических отделений, мы с этими регионами работаем", - ответила Скворцова.

Говоря о детских поликлиниках, министр здравоохранения отметила, что за последние четыре года число педиатров увеличилось на две тысячи человек, сокращается процент совместительства.

Отвечая на вопрос о сбоях с обеспечением льготными лекарствами в некоторых регионах, Скворцова отметила, что были выявлены 30 регионов с логистическими проблемами, среди которых - смещение сроков закупок. Например, такие сложности наблюдаются в Саратовской области.

"У нас существенно увеличился объем финансирования из бюджета на льготные лекарства", - добавила министр..

Прямая линия с Владимиром Путиным: видеотрансляция .

Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию прямой линии Владимира Путина

Вероника Скворцова - о здравоохранении.Министр здравоохранения на прямой линии с Владимиром Путиным

ИСТОЧНИК KP.RU

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