Глава Минздрава ответила на вопросы россиян в ходе Прямой линии с президентом
Вопросы о здравоохранении в ходе Прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным прокомментировала глава Минздрава Вероника Скворцова.
"Мы каждый год строим 300-500 фельдшерско-акушерских пукнтов (ФАПов). Амбулаторно-клинические отделения значительно лучше представлены. 17 из 85 регионов сократили мощность амбулаторно-клинических отделений, мы с этими регионами работаем", - ответила Скворцова.
Говоря о детских поликлиниках, министр здравоохранения отметила, что за последние четыре года число педиатров увеличилось на две тысячи человек, сокращается процент совместительства.
Отвечая на вопрос о сбоях с обеспечением льготными лекарствами в некоторых регионах, Скворцова отметила, что были выявлены 30 регионов с логистическими проблемами, среди которых - смещение сроков закупок. Например, такие сложности наблюдаются в Саратовской области.
"У нас существенно увеличился объем финансирования из бюджета на льготные лекарства", - добавила министр..
Прямая линия с Владимиром Путиным: видеотрансляция .
Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию прямой линии Владимира Путина
Вероника Скворцова - о здравоохранении.Министр здравоохранения на прямой линии с Владимиром Путиным
ИСТОЧНИК KP.RU