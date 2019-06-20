В Федерации автовладельцев возмутились идеей ввести новый штраф в 2,5 тысячи рублей

СЕГОДНЯ 12:59 2019-06-20T12:59:00+03:00

Предполагается, что с автомобилистов могут начать взимать деньги за бесплатный проезд платных участков пути

Изменить размер текста: A A

В России может появиться новый штраф для автовладельцев. За неоплаченный проезд по платным трассам будут штрафовать на 2,5 тысячи рублей. Факт взимания платежей на отдельных трассах сам по себе нарушает конституционные права граждан, препятствует свободе передвижения, считают эксперты.

- Нет никакого четкого законодательства по поводу дорог, только желание кого-то из бизнесменов получать доход. До тех пор пока не будут урегулированы все законодательные пробелы, нужно готовиться к конфликтам на пунктах оплаты проезда, - комментирует руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Сергей Канаев ФАН.

Соответственно, никаких «государственных штрафов быть не может, это частные компании».

Эксперт также отметил, что на платных дорогах до сих пор несовершенная система оплаты. Часто можно увидеть, что шлагбаумы помяты и поломаны. Вандализм происходит, когда у водителей кончаются нервы стоять в очередях. Особенно летом все выезды в южном направлении парализованы, огромные очереди из машин.

Ситуацию можно спасти введение системы оплаты по принципу проездных билетов, как в Европе.

- На любой заправке можно купить карты на три дня, на неделю, на месяц, на три месяца и на год. Мне кажется, вся эта волокита с пунктами оплаты не то что вчерашний день, это прошлый век, — поделился Канаев.

ИСТОЧНИК KP.RU