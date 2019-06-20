Путин рассказал о напряженной работе властей по реализации нацпроектов

СЕГОДНЯ 13:02 2019-06-20T13:02:42+03:00

По словам президента РФ, результаты от этой деятельности должны чувствоваться уже сейчас

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин в очередной раз назвал реализацию национальных проектов "чрезвычайно важной и ключевой" темой, главной целью которой является повышение уровня жизни.

По словам главы государства, сейчас власти достаточно напряженно работают над выполнением всех поставленных задач, и результаты должны чувствоваться уже сейчас - в этом году и следующих.

"Можно не концентрировать ресурсы и усилия на конкретных направлениях, просто жить, [плывя] по волнам, реагируя на проблемы, которые возникают, а можно построить работу по другому. И нужно понять, что является первостепенным, чтобы обеспечить прорывное развитие", - сказал Путин в ходе Прямой линии, которая транслируется на сайте kp.ru.

Прямая линия с Владимиром Путиным: видеотрансляция .

Президент подчеркнул, что для начала необходимо изменить структуру экономики нашей страны, включать в нее элементы искусственного интеллекта. Это позволит дать толчок производителям и обеспечить рост трудоустроенности граждан.

"Проблемы есть, но и тенденции положительные тоже имеются", - сказал глава государства.

Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию прямой линии Владимира Путина

ИСТОЧНИК KP.RU