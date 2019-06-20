Путин рассказал о напряженной работе властей по реализации нацпроектов
Президент России Владимир Путин в очередной раз назвал реализацию национальных проектов "чрезвычайно важной и ключевой" темой, главной целью которой является повышение уровня жизни.
По словам главы государства, сейчас власти достаточно напряженно работают над выполнением всех поставленных задач, и результаты должны чувствоваться уже сейчас - в этом году и следующих.
"Можно не концентрировать ресурсы и усилия на конкретных направлениях, просто жить, [плывя] по волнам, реагируя на проблемы, которые возникают, а можно построить работу по другому. И нужно понять, что является первостепенным, чтобы обеспечить прорывное развитие", - сказал Путин в ходе Прямой линии, которая транслируется на сайте kp.ru.
Прямая линия с Владимиром Путиным: видеотрансляция .
Президент подчеркнул, что для начала необходимо изменить структуру экономики нашей страны, включать в нее элементы искусственного интеллекта. Это позволит дать толчок производителям и обеспечить рост трудоустроенности граждан.
"Проблемы есть, но и тенденции положительные тоже имеются", - сказал глава государства.
Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию прямой линии Владимира Путина
ИСТОЧНИК KP.RU