2019-06-20T13:05:10+03:00
Политика

Путин: проблема с мусором появилась не вчера, мы ее решаем

Во вторник проходит Прямая линия с президентом России
Екатерина БОЛГОВА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В ходе Прямой линии с президентом России Владимиром Путиным 15-летний видеоблогер Катя Адушкина задала вопрос об экологии, в частности, раздельного сбора мусора. По ее словам, несмотря на существование пунктов раздельного сбора отходов, россияне скидывают все "в одну кучу".

"Это большая проблема у нас. Она возникла не вчера, а заниматься начали два-три года назад, толчком была очередная прямая линия", - ответил президент.

По его словам, ежегодно генерируется 70 млн тонн отходов. Мусорные полигоны скапливались еще с советских времен. Это усугубляется еще тем, что в целом у нас ложилось общество потребления.

Путин отметил, что проблемами мусора сейчас занимаются. В частности, растут тарифы на вывоз отходов.

"Результаты "мусорной реформы" граждане должны почувствовать уже сейчас. Надеюсь, удастся навести порядок в ближайшее время", - добавил президент РФ.

Он также пообещал взять на личный контроль реализацию "мусорной реформы".

Прямая линия с Владимиром Путиным: видеотрансляция .

Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию прямой линии Владимира Путина

ИСТОЧНИК KP.RU

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