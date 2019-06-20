Найден препятствующий развитию рака желудка продукт

СЕГОДНЯ 13:07 2019-06-20T13:07:55+03:00

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Натуральный йогурт может препятствовать развитию аденомы — предвестника рака кишечника. К такому выводу пришла группа ученых из Америки и Китая. По словам специалистов, для ощутимого эффекта необходимо употреблять две или более порции йогурта в неделю.

Ученые отмечают, что большую пользу от употребления йогурта получают мужчины. Исследователи проанализировали диеты и последующее развитие различных типов аденом у 32 тысяч мужчин и 55 тысяч женщин. В результате, за это время у мужчин развилось более 5,8 тысяч аденом, а у женщин — более 8,1 тысячи, передает сайт телеканала «Звезда».

В то же время, у мужчин, которые регулярно употребляли йогурт, вероятность развития аденомы снизилась на 26%. Специалисты предположили, что в живом йогурте содержатся две бактерии, которые снижают в кишечнике количество веществ, способных спровоцировать развитие рака.

Примечательно, что у женщин такой взаимосвязи между употреблением продукта и вероятностью заболевания выявлено не было, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

ИСТОЧНИК KP.RU