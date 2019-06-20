Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам
Президент России Владимир Путин заявил, что с 1 октября 2019 года будут повышены пенсии военным пенсионерам. По словам главы государства, они будут увеличены на 4,3 процента.
"С 1 октября текущего года будут повышены пенсии военным пенсионерам на 4,3%, - сказал Путин в ходе прямой линии с населением в четверг, 20 июня. - Одновременно, как я уже сказал, с повышением денежного довольствия военнослужащим".
Путин также добавил, что в текущем году будет проведения индексация пенсий по старости. "В этом году индексация пенсий по старости, страховых, составила 7,05%", - рассказа он.
Кстати, сайт kp.ru писал, что президент России в ходе общения с гражданами страны отметил, что реальные доходы населения сокращались несколько лет, но теперь начинают восстанавливаться.
Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию прямой линии Владимира Путина
ИСТОЧНИК KP.RU