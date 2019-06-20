Путин о вывозе мусора: раньше никто не считал, сколько это стоит
Один из позвонивших на Прямую линию с президентом России Владимиром Путиным пожаловался на то, что "мусорная" реформа работает лишь на бумаге, на деле же никаких продвижений нет.
Глава государства поручил Федеральной антимонопольной службе проверить данную информацию и обратить внимание на проблему в целом.
"Это вызывает не только вопросы и недоумение, но и внутренний протест", - сказал Путин, отвечая на вопрос россиянина.
Прямая линия с Владимиром Путиным: видеотрансляция .
При этом он напомнил, что раньше никто вообще не считал, сколько стоит вывоз мусора. Также людей не устраивает размещение полигонов рядом с домами, поэтому отходы приходится везти дальше, а это дополнительные траты.
По словам президента, в ближайшее время из федерального бюджета будет выделено свыше 300 миллиардов рублей на строительство порядка 200 предприятий по переработке мусора. Остальные средства будут привлечены из бизнеса.
Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию прямой линии Владимира Путина
Владимир Путин - о мусоре.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз
ИСТОЧНИК KP.RU