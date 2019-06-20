2019-06-20T13:24:48+03:00
Политика

Путин о вывозе мусора: раньше никто не считал, сколько это стоит

Президент России попросил ФАС проверить соответствие тарифов реальной стоимости услуг
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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Один из позвонивших на Прямую линию с президентом России Владимиром Путиным пожаловался на то, что "мусорная" реформа работает лишь на бумаге, на деле же никаких продвижений нет.

Глава государства поручил Федеральной антимонопольной службе проверить данную информацию и обратить внимание на проблему в целом.

"Это вызывает не только вопросы и недоумение, но и внутренний протест", - сказал Путин, отвечая на вопрос россиянина.

Прямая линия с Владимиром Путиным: видеотрансляция .

При этом он напомнил, что раньше никто вообще не считал, сколько стоит вывоз мусора. Также людей не устраивает размещение полигонов рядом с домами, поэтому отходы приходится везти дальше, а это дополнительные траты.

По словам президента, в ближайшее время из федерального бюджета будет выделено свыше 300 миллиардов рублей на строительство порядка 200 предприятий по переработке мусора. Остальные средства будут привлечены из бизнеса.

Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию прямой линии Владимира Путина

Владимир Путин - о мусоре.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

ИСТОЧНИК KP.RU

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