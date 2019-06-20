Путин на вопрос о санкциях со стороны Запада: Мы ни с кем не ругались

СЕГОДНЯ 13:26 2019-06-20T14:09:34+03:00

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В ходе Прямой линии в четверг, 20 июня, президенту России Владимиру Путину задали вопрос о том, что будет, если "помириться" с западными странами.

"Мы ни с кем не ругались", - ответил Путин.

"За все эти годы санкций и рестрикций Россия не дополучила около 50 млрд долларов, Евросоюз потерял 240 млрд долларов, США - 17 млрд долларов (у нас с ними небольшой товарооборот), Япония - 27 млрд долларов", - добавил глава государства.

При этом он подчеркнул, что "кое-что мы и получили".

"На программы импортозамещения направлены 667 млрд рублей", - подчеркнул президент.

Как отметил Путин, к 2024 году сельскохозяйственный экспорт составит 45 млрд долларов. По его мнению, это достижимый показатель.

Кроме того, президент РФ обратил внимание на ситуацию с Китаем, против которого развернули торговую войну.

"Смысл в атаке на Huawei - сдерживание развития Китая", - добавил Путин.

Прямая линия с Владимиром Путиным: видеотрансляция .

Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию прямой линии Владимира Путина

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/715709" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин - о санкциях и проблемах экономики.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

ИСТОЧНИК KP.RU