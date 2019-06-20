Путин на вопрос о санкциях со стороны Запада: Мы ни с кем не ругались
В ходе Прямой линии в четверг, 20 июня, президенту России Владимиру Путину задали вопрос о том, что будет, если "помириться" с западными странами.
"Мы ни с кем не ругались", - ответил Путин.
"За все эти годы санкций и рестрикций Россия не дополучила около 50 млрд долларов, Евросоюз потерял 240 млрд долларов, США - 17 млрд долларов (у нас с ними небольшой товарооборот), Япония - 27 млрд долларов", - добавил глава государства.
При этом он подчеркнул, что "кое-что мы и получили".
"На программы импортозамещения направлены 667 млрд рублей", - подчеркнул президент.
Как отметил Путин, к 2024 году сельскохозяйственный экспорт составит 45 млрд долларов. По его мнению, это достижимый показатель.
Кроме того, президент РФ обратил внимание на ситуацию с Китаем, против которого развернули торговую войну.
"Смысл в атаке на Huawei - сдерживание развития Китая", - добавил Путин.
Прямая линия с Владимиром Путиным: видеотрансляция .
Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию прямой линии Владимира Путина
Владимир Путин - о санкциях и проблемах экономики.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз
ИСТОЧНИК KP.RU