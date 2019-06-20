Путин поручил обеспечить водой жителей села в Тюменской области

СЕГОДНЯ 16:37 2019-06-20T17:35:54+03:00

Под Каскарой уже проходит водопровод, но долгие годы им пользовалась лишь птицефабрика

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Президент России Владимир Путин поручил провести воду в село Каскара Тюменской области, более 3 тысяч жителей которого на протяжении многих лет вынуждены покупать воду в бутылках.

Глава государства указал на то, что регион является достаточно богатым, поэтому наличие такой проблемы настораживает. Более того, село находится совсем недалеко от областного центра, и под ним уже проходит водопровод, которым, правда, пользуется лишь птицефабрика.

Власти региона в ответ на претензии заявили, что сельчане могут подать заявку на присоединение к системе подаче воды. Пока же водопровод реконструируется. Работы пообещали завершить к 2020 году.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в четверг, 20 июня, президент России в рамках Прямой линии ответил на вопросы о низких зарплатах, "мусорной" реформе, национальных проектах и пенсиях. Количество желающих обратиться к Путину превысило 1,8 миллиона человек.

Прямая линия с Владимиром Путиным: видеотрансляция .

Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию прямой линии Владимира Путина

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/715770" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин - о водопроводе в посёлке Каскара.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

ИСТОЧНИК KP.RU