Путин: в России введена новая мера поддержки семей, где появился первый и второй ребенок

СЕГОДНЯ 13:28 2019-06-20T13:47:12+03:00

Путин заявил, что в России введена новая мера поддержки семей, где появился первый и второй ребенок Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин заявил, что в стране введена новая мера поддержки семей, где появился первый и второй ребенок. Об этом он сказал в четверг, 20 июня, в ходе прямой линии с населением страны.

«Недавно ввели новую меру поддержки семей, где появился первый и второй ребенок. Сумма пособия составляет прожиточный минимум для ребенка в регионе, - сказал глава государства. - Это в среднем около 11 тысяч рублей».

Кроме того, Путин отметил, что на эту сумму могут рассчитывать те семьи, где доход на человека составляет полтора прожиточных минимума и меньше. «С 2020 года эту меру распространят и на те семьи, где доход составляет два прожиточных минимума на человека. Это примерно 45 тысяч рублей в месяц», - добавил он.

Президент подчеркнул, что в дальнейшем мера должна быть распространена и на детей с 1,5 до трех лет. «Семьям, где есть дети от полутора до трех лет, будут выплачивать пособие в размере прожиточного минимума ребенка. Не решен только один вопрос - какой доход будет в этих семьях: полтора или два прожиточных минимума на человека», - подытожил глава государства.

Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию прямой линии Владимира Путина

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/715702" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин - о мерах поддержки семей.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

ИСТОЧНИК KP.RU