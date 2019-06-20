2019-06-20T14:27:33+03:00
Политика

Путин: я против колоссальной разницы в зарплате между руководителями и рядовыми сотрудниками

Президент России проводит очередную Прямую линию с гражданами страны
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Президент РФ Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский/ТАССПрезидент РФ Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский/ТАСС
Изменить размер текста:

Во время Прямой линии в четверг, 20 июня, президент РФ Владимир Путин обратил внимание на вопрос: "Когда чиновники будут получать как рядовые работники?".

Он ответил, что понимает возмущение граждан по этому поводу, и его это тоже задевает.

"Мне бы хотелось, чтобы уровень доходов работников повышался до уровня министров, а не зарплата министров понижалась до уровня работников", - заявил Путин.

"Однако резко снизить зарплату чиновников и руководителей нельзя, это отразится на качестве управления и приведет к дефициту кадров", - сказал Путин.

При этом глава государства выступил против "колоссальной разницы" в зарплатах руководителей и обычных сотрудников. Он назвал такую ситуацию недопустимой. Разрыв зарплат вызван высоким уровнем компетентности, но разницу с рядовыми сотрудниками все же нужно сокращать, подчеркнул президент России.

Прямая линия с Владимиром Путиным: видеотрансляция .

Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию прямой линии Владимира Путина

Владимир Путин - о зарплатах чиновников.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Путин призвал выработать систему отчетности в обороте наркотических преапаратов при паллиативной помощи
Путин: Количество внеплановых надзорных проверок сократилось на 10%
Путин заявил, что согласился бы вновь возглавить Россию, если вернуться на 20 лет назад
Путин сравнил потери Запада и России от санкций
Путин: "У нас нет экономистов из 90-х годов"
Путин: нельзя злоупотреблять арестами в сфере экономических правонарушений
Колл -центр «Прямой линии» с Путиным подвергся хакерской атаке
Путин ответил на вопрос об освобождении заключенных в РФ украинцев
Путин: в современном мире часто используются нерыночные методы борьбы
Сотрудник торгпредства РФ погиб в ДТП в Осло
Путин ответил на вопрос о борьбе с коррупцией
Путин пообещал подумать о поддержке региональных брендов
Поместный собор Филарета восстановил Украинскую православную церковь Киевского патриархата
На 20 июня курс евро снизился до 71,55 руб
Президент РФ ответил на вопрос о недостатке инфраструктуры в новых районах
Путин о "китовой тюрьме": "Где большие деньги, там всегда сложности"
Путин: география выезда за рубеж сотрудников МВД расширится
Путин: в России введена новая мера поддержки семей, где появился первый и второй ребенок
Путин на вопрос о санкциях со стороны Запада: Мы ни с кем не ругались
Путин о вывозе мусора: раньше никто не считал, сколько это стоит
Путин ответил на вопрос об ипотеке для многодетных семей
Путин анонсировал повышение пенсий военным пенсионерам
Найден препятствующий развитию рака желудка продукт
Алина Загитова рассказала, какой вопрос готова задать Владимиру Путину
Путин: проблема с мусором появилась не вчера, мы ее решаем
Путин рассказал о напряженной работе властей по реализации нацпроектов