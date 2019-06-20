Путин: я против колоссальной разницы в зарплате между руководителями и рядовыми сотрудниками

СЕГОДНЯ 14:02 2019-06-20T14:27:33+03:00

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Во время Прямой линии в четверг, 20 июня, президент РФ Владимир Путин обратил внимание на вопрос: "Когда чиновники будут получать как рядовые работники?".

Он ответил, что понимает возмущение граждан по этому поводу, и его это тоже задевает.

"Мне бы хотелось, чтобы уровень доходов работников повышался до уровня министров, а не зарплата министров понижалась до уровня работников", - заявил Путин.

"Однако резко снизить зарплату чиновников и руководителей нельзя, это отразится на качестве управления и приведет к дефициту кадров", - сказал Путин.

При этом глава государства выступил против "колоссальной разницы" в зарплатах руководителей и обычных сотрудников. Он назвал такую ситуацию недопустимой. Разрыв зарплат вызван высоким уровнем компетентности, но разницу с рядовыми сотрудниками все же нужно сокращать, подчеркнул президент России.

Прямая линия с Владимиром Путиным: видеотрансляция .

Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию прямой линии Владимира Путина

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/715716" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин - о зарплатах чиновников.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

ИСТОЧНИК KP.RU