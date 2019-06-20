Путин ответил на вопрос о борьбе с коррупцией

СЕГОДНЯ 14:12 2019-06-20T14:41:22+03:00

Житель Магадана спросил президента РФ о том, откуда берутся и куда деваются конфискованные миллиарды

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В ходе Прямой линии президенту РФ задали вопрос о борьбе с коррупцией.

Житель Магадана поинтересовался, откуда берутся и куда деваются конфискованные миллиарды, о которых мы регулярно слышим в СМИ.

"В СМИ постоянно появляется информация о коррупции. Пример тому - дело полковника Захарченко, отца и сына Арашуковых. Откуда берутся эти миллиарды? И самое главное - куда они пойдут?", - спросил мужчина.

"Деньги берутся из коррупционных схем, из бизнеса. Конфискованные средства идут в доходы государства", - ответил президент.

Он добавил, что подобная проблема есть практически во всех странах. При этом он подчеркнул, что выступает против того, чтобы прикрывать гласность в делах о коррупции.

За два часа прямой линии глава государства ответил уже на 27 обращений россиян. Пять вопросов президент выбрал сам и ответил на них.

Прямая линия с Владимиром Путиным: видеотрансляция .

Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию прямой линии Владимира Путина

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/715723" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин - об арестах и шансах бизнесменов выходить под залог.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

ИСТОЧНИК KP.RU