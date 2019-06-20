Путин ответил на вопрос о борьбе с коррупцией
В ходе Прямой линии президенту РФ задали вопрос о борьбе с коррупцией.
Житель Магадана поинтересовался, откуда берутся и куда деваются конфискованные миллиарды, о которых мы регулярно слышим в СМИ.
"В СМИ постоянно появляется информация о коррупции. Пример тому - дело полковника Захарченко, отца и сына Арашуковых. Откуда берутся эти миллиарды? И самое главное - куда они пойдут?", - спросил мужчина.
"Деньги берутся из коррупционных схем, из бизнеса. Конфискованные средства идут в доходы государства", - ответил президент.
Он добавил, что подобная проблема есть практически во всех странах. При этом он подчеркнул, что выступает против того, чтобы прикрывать гласность в делах о коррупции.
За два часа прямой линии глава государства ответил уже на 27 обращений россиян. Пять вопросов президент выбрал сам и ответил на них.
Прямая линия с Владимиром Путиным: видеотрансляция .
Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию прямой линии Владимира Путина
Владимир Путин - об арестах и шансах бизнесменов выходить под залог.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз
ИСТОЧНИК KP.RU