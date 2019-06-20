Сотрудник торгпредства РФ погиб в ДТП в Осло

СЕГОДНЯ 14:16 2019-06-20T14:16:40+03:00

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В норвежском Осло в ДТП погиб сотрудник российского Торгового представительства. Пока подробности происшествия не приводятся, известно, что авария случилась в четверг, 20 июня.

Причинами аварии стали плохие погодные условия. В момент происшествия на дороге была ограниченная видимость. В результате, от полученных травм россиянин скончался.

В российском посольстве подтвердили гибель сотрудника Торгового представительства. Родственники погибшего уже оповещены о случившемся. Его имя не называется, пишет ФАН.

Ранее сайт kp.ru сообщал, что в Италии произошла авария с туристическим автобусов, в котором было много россиян. ДТП случилось из-за поваленных на трассу деревьев. В итоге женщина-экскурсовод погибла, она была родом из России. Вскоре появились сообщения о плохой репутации компании-перевозчика Europe Voyage. Но представители фирмы опровергли новости о своем банкротстве и работе под разными именами [эксклюзив kp.ru]

ИСТОЧНИК KP.RU