Путин ответил на вопрос об освобождении заключенных в РФ украинцев
Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос об освобождении содержащихся в российских тюрьмах украинцев должен решаться в комплексе. Это связано, прежде всего, с тем, что РФ сначала должна позаботиться о судьбе своих граждан, находящихся в аналогичных условиях за рубежом.
"Эти вопросы никогда не исчезают из поля нашего зрения. Особенно это касается проблем людей, которые оказались в трудных ситуациях", - сказал глава государства, отвечая на вопросы в ходе Прямой линии в четверг, 20 июня.
При этом он еще раз подчеркнул, что такие проблемы должны решаться на взаимной основе.
Прямая линия с Владимиром Путиным: видеотрансляция .
Сайт kp.ru писал о том, что ранее, отвечая на вопросы россиян, в рамках прямого эфира, президент затронул множество актуальных тем, среди которых низкие зарплаты, сельское хозяйство, поддержка многодетных семей и др.
Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию прямой линии Владимира Путина
Владимир Путин - об освобождении граждан Украины.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз
ИСТОЧНИК KP.RU