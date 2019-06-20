Путин ответил на вопрос об освобождении заключенных в РФ украинцев

СЕГОДНЯ 14:21 2019-06-20T14:37:45+03:00

Президент России указал на то, что такие проблемы должны решаться в комплексе

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Президент России Владимир Путин заявил, что вопрос об освобождении содержащихся в российских тюрьмах украинцев должен решаться в комплексе. Это связано, прежде всего, с тем, что РФ сначала должна позаботиться о судьбе своих граждан, находящихся в аналогичных условиях за рубежом.

"Эти вопросы никогда не исчезают из поля нашего зрения. Особенно это касается проблем людей, которые оказались в трудных ситуациях", - сказал глава государства, отвечая на вопросы в ходе Прямой линии в четверг, 20 июня.

При этом он еще раз подчеркнул, что такие проблемы должны решаться на взаимной основе.

Прямая линия с Владимиром Путиным: видеотрансляция .

Сайт kp.ru писал о том, что ранее, отвечая на вопросы россиян, в рамках прямого эфира, президент затронул множество актуальных тем, среди которых низкие зарплаты, сельское хозяйство, поддержка многодетных семей и др.

Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию прямой линии Владимира Путина

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/715720" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин - об освобождении граждан Украины.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

ИСТОЧНИК KP.RU