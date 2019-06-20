Колл -центр «Прямой линии» с Путиным подвергся хакерской атаке

СЕГОДНЯ 14:21 2019-06-20T14:41:47+03:00

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Колл-центр "Прямой Линии" с президентом России Владимиром Путиным подвергся DDOS-атаке. Об этом сообщила в ходе программы в четверг, 20 июня, одна из ведущих.

«Коллеги, для начала скажу, что наш call-центр только что подвергся массированной DDoS-атаке из-за рубежа. Видимо, те сбои в видеозвонках, которые были, как раз были с этим связаны», - сказала она, сразу же добавив, что «работа приложения восстановлена».

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян уточнила, что DDos атака была с Украины. «DDos атака, которая положила приложение 'Москва Путину', была с Украины», - написала она в социальной сети.

Со своей стороны в пресс-службе "Ростелекома" сообщили, что было совершено две мощные хакерские атаки. "Были совершены две мощные DDoS-атаки. Они были отражены. Атаки не повлияли на работу колл-центра",- цитирует данные ведомства ТАСС.

Напомним, 20 июня 2019 года Владимир Путин вышел в эфир национальных телеканалов и радиостанций, чтобы дать ответы на вопросы граждан России.

Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию прямой линии Владимира Путина

ИСТОЧНИК KP.RU