2019-06-20T14:37:13+03:00
Политика

Путин: "У нас нет экономистов из 90-х годов"

Президент РФ рассказал, как изменилась страна за последние 20 лет
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Путин отвечает на вопросы россиян в рамках Прямой линииПутин отвечает на вопросы россиян в рамках Прямой линииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент России Владимир Путин заявил, что среди руководства страны нет экономистов 1990-х годов, и системы тех лет тоже не осталось. Такая фаза прозвучала в эфире Прямой линии в четверг, 20 июня.

"У нас нет экономистов из 90-х. Какие-то идеи, может, присутствуют, но у нас нет такой инфляции, у нас нет таких долгов, у нас нет зависимости от МВФ (Международного валютного фонда - прим. ред.)", - сказал глава государства.

При этом он подчеркнул, что чистой рыночной экономики больше не существует, а вот смешанная присутствует во всем мире. Более того, такие государства развиваются быстрее, чем другие. Речь идет, в частности, о Китае и Индии.

"Главное - мотивация. В какой бы системе человек не работал... должна быть обеспечена мотивация, только тогда мы сможем решать задачи которые стоят перед странами", - заявил Путин в эфире Прямой линии, которая транслировалась на сайте kp.ru.

Прямая линия с Владимиром Путиным: видеотрансляция .

Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию прямой линии Владимира Путина

ИСТОЧНИК KP.RU

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