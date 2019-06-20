Путин: "У нас нет экономистов из 90-х годов"
Президент России Владимир Путин заявил, что среди руководства страны нет экономистов 1990-х годов, и системы тех лет тоже не осталось. Такая фаза прозвучала в эфире Прямой линии в четверг, 20 июня.
"У нас нет экономистов из 90-х. Какие-то идеи, может, присутствуют, но у нас нет такой инфляции, у нас нет таких долгов, у нас нет зависимости от МВФ (Международного валютного фонда - прим. ред.)", - сказал глава государства.
При этом он подчеркнул, что чистой рыночной экономики больше не существует, а вот смешанная присутствует во всем мире. Более того, такие государства развиваются быстрее, чем другие. Речь идет, в частности, о Китае и Индии.
"Главное - мотивация. В какой бы системе человек не работал... должна быть обеспечена мотивация, только тогда мы сможем решать задачи которые стоят перед странами", - заявил Путин в эфире Прямой линии, которая транслировалась на сайте kp.ru.
Прямая линия с Владимиром Путиным: видеотрансляция .
Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию прямой линии Владимира Путина
ИСТОЧНИК KP.RU