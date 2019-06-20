2019-06-20T14:43:58+03:00
Политика

Путин заявил, что согласился бы вновь возглавить Россию, если вернуться на 20 лет назад

Президент России отвечает на различные вопросы россиян в прямом эфире
Екатерина БОЛГОВА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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В ходе Прямой линии президент России Владимир Путин ответил на вопрос о том, согласился бы он вновь возглавить Россию, если бы была возможность вернуться на 20 лет назад. Это произошло после того, как был задан вопрос из Дагестана, где в 1999 году ополченцы смогли противостоять международным террористам.

"Я уже рассказывал об этом. Когда впервые Борис Николаевич предложил, я сначала ответил, что это не для меня. Но потом согласился", - ответил Путин. Он отметил, что согласился бы на это и сейчас.

Ведущий обратил внимание, что тогда страна фактически "трещала по швам".

"Если бы тогда террористам удалось реализовать свои планы в Дагестане, то нам бы не удалось сохранить территориальную целостность страны. Мы сохранили суверенитет во многом благодаря жителям Дагестана, ополченцам. Я им очень благодарен", - подчеркнул глава государства, согласившись с ведущим.

Ранее он также заявил, что поручил правительству приравнять к ветеранам боевых действий ополченцев, сражавшихся с террористами на Северном Кавказе.

Прямая линия с Владимиром Путиным: видеотрансляция .

Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию прямой линии Владимира Путина

ИСТОЧНИК KP.RU

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