Путин: никто не имеет права ограничивать людей в возможности критиковать власть

СЕГОДНЯ 15:11 2019-06-20T15:28:58+03:00

Глава государства отметил, что нельзя не обращать внимание на глумление над государственными символами

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Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что никто не имеет права злоупотреблять законом, чтобы пресекать критику властей любого уровня. Так глава государства ответил на вопрос создателя паблика MDK о том, где проходит грань между оскорблением власти и критикой в интернете.

«Я понимаю, о чем речь. В этом законе речь как раз не идет о критике власти. Наоборот, она должна быть свободной. Люди должны иметь право и должны обращать внимание на проблемы, в том числе в функционировании властных институтов, - сказал президент.

По словам президента, закон об оскорблении государства направлен на борьбу с оскорблениями символов государства, чтобы никто не позволял себе глумиться над флагом или гербом. "Более того, такая практика не какая-то квасная российская, во многих странах мира уголовная ответственность предусмотрена даже", - подчеркнул он.

Прямая линия с Владимиром Путиным началась в полдень 20 июня 2019 года.

Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию прямой линии Владимира Путина

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/715732" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин - о законе об оскорблении власти.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз

ИСТОЧНИК KP.RU