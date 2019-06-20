Путин: число авиаперевозок растет, но и тарифы тоже увеличиваются

СЕГОДНЯ 15:22 2019-06-20T16:01:25+03:00

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Президент России Владимир Путин рассказал о том, что число авиаперевозок в стране продолжает увеличиваться, но и тарифы тоже демонстрируют стремительный рост.

"И здесь ничего хорошего нет", - сказал глава государства.

Прямая линия с Владимиром Путиным: видеотрансляция .

По его словам, правительство уже принимает конкретные шаги по стабилизации ситуации. Так, например, НДС был сохранен лишь для авиаперевозок, осуществляемых через Москву, для остальных маршрутов налог практически равен нулю.

Однако рост цен на керосин, который составил порядка 30%, все же привел к увеличению стоимости билетов на самолеты почти на 10%. В связи с этим президент потребовал немедленно включить в соглашение о стабилизации цен с нефтяными предприятиями авиакеросин, дизтопливо и битум. Такой призыв прозвучал в ходе Прямой линии, которая транслировалась на сайте kp.ru в четверг, 20 июня.

Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию прямой линии Владимира Путина

ИСТОЧНИК KP.RU