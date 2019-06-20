Путин: закон о суверенном интернете не предусматривает ограничений
Закон о суверенном интернете призвал обеспечить надежное функционирование российского сегмента сети. Ни о каких ограничения речи не идет. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос видеоблогера Амирана Сардарова в рамках Прямой линии.
Глава государства напомнил, что большая часть серверов находится за границей, и, теоретически, они могут быть отключены в любой момент. Принятие же закона о суверенном рунете позволит обеспечить его стабильную работу даже в таких условиях.
Прямая линия с Владимиром Путиным: видеотрансляция .
"Этот закон призван обеспечить суверенность нашего интернета, нашего сегмента, и возможность там работать. Вот на что направлен, собственно говоря, этот закон, только на это. Никаких ограничений здесь не планируется", - заявил Владимир Путин.
Сайт kp.ru писал о том, что ранее в рамках общения со зрителями президент России затронул также множество других актуальных и интересных тем.
Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию прямой линии Владимира Путина
Артем Дзюба реагирует на шаверму Амирана Сардарова.
ИСТОЧНИК KP.RU