Путин: закон о суверенном интернете не предусматривает ограничений

СЕГОДНЯ 15:25 2019-06-20T15:43:29+03:00

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Закон о суверенном интернете призвал обеспечить надежное функционирование российского сегмента сети. Ни о каких ограничения речи не идет. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, отвечая на соответствующий вопрос видеоблогера Амирана Сардарова в рамках Прямой линии.

Глава государства напомнил, что большая часть серверов находится за границей, и, теоретически, они могут быть отключены в любой момент. Принятие же закона о суверенном рунете позволит обеспечить его стабильную работу даже в таких условиях.

Прямая линия с Владимиром Путиным: видеотрансляция .

"Этот закон призван обеспечить суверенность нашего интернета, нашего сегмента, и возможность там работать. Вот на что направлен, собственно говоря, этот закон, только на это. Никаких ограничений здесь не планируется", - заявил Владимир Путин.

Сайт kp.ru писал о том, что ранее в рамках общения со зрителями президент России затронул также множество других актуальных и интересных тем.

Сайт kp.ru ведет онлайн-трансляцию прямой линии Владимира Путина

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/715750" frameborder="0"></iframe> Артем Дзюба реагирует на шаверму Амирана Сардарова.

ИСТОЧНИК KP.RU