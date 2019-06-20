Путин: "Ничего недоступного для женщин в армии нет"
Президент РФ во время Прямой линии пообщался с курсантками краснодарского летного военного училища
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В ходе Прямой линии президенту РФ Владимиру Путину задали вопрос курсантки из Краснодарского летного военного училища о службе женщин в военной авиации.
- Никаких ограничений для женщин не вижу, - подчеркнул Путин.
Готовится решение по возможному поступлению девушек в Нахимовское училище.
Владимир Путин - о женщинах в авиации.Президент Владимир Путин в прямом эфире отвечает на вопросы, которые волнуют россиян. В 2019 году мероприятие проходит уже в 17-й раз
ИСТОЧНИК KP.RU