Путин заявил о том, что Россия продолжает заниматься импортозамещением
Президент РФ отметил, что нужно мотивировать иностранные компании, чтобы они закупали российские продукты
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Президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия продолжает заниматься импортозамещением.
Прямая линия с Владимиром Путиным: видеотрансляция .
- Импортозамещением занимаемся. Важно защищать критически важные инфраструктуры. Нужно мотивировать иностранные компании, чтобы они закупали российские продукты, - заявил российский лидер.
ИСТОЧНИК KP.RU