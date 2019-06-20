2019-06-20T19:40:00+03:00
В мире

Украинский конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады и внеочередных выборах

Досрочные парламентские выборы состоятся 21 июля текущего года
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Украинский конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады и внеочередных выборахУкраинский конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады и внеочередных выборахФото: REUTERS
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Конституционный суд Украины вынес окончательное решение по иску депутатов Верховной Рады по поводу конституционности указа президента Украины Владимира Зеленского. Речь идет о роспуске парламента и проведении досрочных выборов 21 июля.

- Конституционный суд Украины признал соответствующим Конституции Украины указ "О досрочном прекращении полномочий Верховной рады и назначении внеочередных выборов, - сообщили в суде.

Напомним, что несколько дней назад большая палата Конституционного суда Украины (КСУ) начала рассматривать жалобы 62 депутатов Верховной рады на указ главы страны Владимира Зеленского о досрочном прекращении полномочий парламента. О роспуске парламента Украины Зеленский объявил в ходе своей инаугурации, которая состоялась 21 мая текущего года.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Владимир Зеленский посетит заседание Конституционного суда по вопросу роспуска Рады. Украинский президент отметил, что это первый случай в истории независимой Украины, когда глава государства будет присутствовать на заседание КС.

Богдан Безпалько о роспуске Рады.

ИСТОЧНИК KP.RU

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