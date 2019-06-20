Следственный комитет предложил ввести статьи за врачебные ошибки в УК РФ
Следственный комитет РФ предложил внести изменения в Уголовный кодекс, согласно которым вводятся новые статьи. Они предусматривают ответственность за врачебные ошибки.
Данные поправки предусматривают до шести лет лишения свободы в случае гибели двух и более человек.
В том случае, если поправки будут приняты, то в УК появятся две новые статьи. Первая - "Ненадлежащее оказание медицинской помощи" и Вторая - "Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи". Одновременно с этим будет изложена в новой редакции статья "Незаконное осуществление медицинской и (или) фармацевтической деятельности", сообщается на федеральном портале нормативных правовых документов.
По последней статье планируется ввести максимальное наказание до семи лет лишения свободы в случае смерти 2 и более лиц.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что министр здравоохранения Вероника Скворцова сообщила о росте зарплат врачей в 2018 году на 39%. Министр здравоохранения отметил, что в больницах все еще не хватает около 27 тысяч врачей.
ИСТОЧНИК KP.RU