Около четверти российских родителей потратят 15 тысяч рублей на школьные выпускные
Накануне школьных выпускных по всей стране проект Дети Mail.ru провел опрос, итоги которого показали, что около четверти российских семей (24%) потратят на праздник 15 тысяч рублей. Готовы отдать от 7 000 до 15 000 рублей на проведение выпускного 29% опрашиваемых. Менее 7 000 рублей заплатят 30% родителей. К слову, в обязательные расходы в этом году вошли банкет, наряд для выпускника, подарки школе и учителям.
При этом 75% ребят подчеркнули, что будут отмечать выпускной вне школьных стен. Из них более половины (53%) заявили, что встретят праздник в ресторане, а 13% уедут праздновать за город. При этом каждый десятый (10%) посетит общегородское мероприятие. Остальные школьники будут кататься на теплоходах (10%) и лимузинах (3%). Другие отправятся в ночной клуб (6%) или погуляют на выездной экскурсии (5%).
Участники опроса отметили, что костюм или выпускное платье будет стоить от 3 000 до 7 000 рублей (32%), от 7 000 и больше готовы отдать 33%. На подарки учителям и директору школы уйдет от 500 до 3 000 рублей у 45% родителей, от 3 000 до 7 000 рублей - у 15%.
При этом более респондентов (62%) считают большими такие расходы на выпускные. Лишь для 37% бюджет вполне приемлем. А 57% респондентов отметили, что многих трат можно было бы избежать.
Сообщается, что данный опрос проводился с 6 по 13 июня текущего года среди 7 000 родителей выпускников на проекте Дети Mail.ru.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что в четверг, 20 июня, центр Москвы перекроют из-за выпускных балов. Главные площадки гуляний откроются в Кремле и в парке Горького.
ИСТОЧНИК KP.RU