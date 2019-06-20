2019-06-20T20:48:38+03:00
Общество

Около четверти российских родителей потратят 15 тысяч рублей на школьные выпускные

При этом более 70% бывших учеников подчеркнули, что будут отмечать выпускной вне школьных стен
Виктория ИВАШЕЧКИНА
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Около четверти российских родителей потратят 15 тысяч рублей на школьные выпускныеОколо четверти российских родителей потратят 15 тысяч рублей на школьные выпускныеФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Накануне школьных выпускных по всей стране проект Дети Mail.ru провел опрос, итоги которого показали, что около четверти российских семей (24%) потратят на праздник 15 тысяч рублей. Готовы отдать от 7 000 до 15 000 рублей на проведение выпускного 29% опрашиваемых. Менее 7 000 рублей заплатят 30% родителей. К слову, в обязательные расходы в этом году вошли банкет, наряд для выпускника, подарки школе и учителям.

При этом 75% ребят подчеркнули, что будут отмечать выпускной вне школьных стен. Из них более половины (53%) заявили, что встретят праздник в ресторане, а 13% уедут праздновать за город. При этом каждый десятый (10%) посетит общегородское мероприятие. Остальные школьники будут кататься на теплоходах (10%) и лимузинах (3%). Другие отправятся в ночной клуб (6%) или погуляют на выездной экскурсии (5%).

Участники опроса отметили, что костюм или выпускное платье будет стоить от 3 000 до 7 000 рублей (32%), от 7 000 и больше готовы отдать 33%. На подарки учителям и директору школы уйдет от 500 до 3 000 рублей у 45% родителей, от 3 000 до 7 000 рублей - у 15%.

При этом более респондентов (62%) считают большими такие расходы на выпускные. Лишь для 37% бюджет вполне приемлем. А 57% респондентов отметили, что многих трат можно было бы избежать.

Сообщается, что данный опрос проводился с 6 по 13 июня текущего года среди 7 000 родителей выпускников на проекте Дети Mail.ru.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что в четверг, 20 июня, центр Москвы перекроют из-за выпускных балов. Главные площадки гуляний откроются в Кремле и в парке Горького.

ИСТОЧНИК KP.RU

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