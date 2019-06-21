2019-06-21T00:59:12+03:00
Экономика

Глава Минэкономразвития предсказал сохранение темпов выдачи потребительских кредитов

По мнению Максима Орешкина, банки стали меньше выдавать другие займы
Артур ГАРЬКЕ
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На вопрос, почему не сходятся данные, пришлось отвечать главе Минэкономразвития РФ Максиму Орешкину. ФОТО Кирилл Кухмарь/ТАССНа вопрос, почему не сходятся данные, пришлось отвечать главе Минэкономразвития РФ Максиму Орешкину. ФОТО Кирилл Кухмарь/ТАССНа вопрос, почему не сходятся данные, пришлось отвечать главе Минэкономразвития РФ Максиму Орешкину. ФОТО Кирилл Кухмарь/ТАССНа вопрос, почему не сходятся данные, пришлось отвечать главе Минэкономразвития РФ Максиму Орешкину. ФОТО Кирилл Кухмарь/ТАСС
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Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин считает, что рекордные темпы выдачи потребительских кредитов, имевшие место последние месяцы, будут сохранятся в обозримом будущем. При этом он заявил, что банки сейчас "в меньшей степени выдают другие типы кредитов: ипотечные и кредиты, направленные на финансирование предприятий".

"Банки все в этом году полностью нацелились именно на потребительский кредит. <...> Все стараются расти быстрее рынка. Поэтому мы по последним месяцам, в апреле-мае, видим рекордные темпы выдачи потребительских кредитов, особенно в апреле было очень высокое значение. Я думаю, эта ситуация сохранится на ближайшие месяцы", - сказал чиновник в интервью телеканалу "Россия-24".

При этом Орешкин призвал остановить рост этого "пузыря" на рынке микрокредитования. По его мнению, люди уходят в огромные долги взяв деньги под 1% в день.

ИСТОЧНИК KP.RU

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