Владимир Путин призвал выпускников найти дело по душе
Президент России Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием школы и началом взрослой, самостоятельной жизни. Обращение к молодым людям появилось на сайте Кремля.
"Дорогие выпускники, впереди у вас много забот. Главное – определиться с профессией, поступить в то учебное заведение, которое выбрали, и стать отличными, грамотными, востребованными специалистами. Очень важно, чтобы дело, которому вы будете служить, было по призванию и по душе", - сказал Владимир Путин.
Глава государства призвал выпускников помнить своих учителей и наставников. Он пожелал им стать настоящими гражданами своей страны, ответственными за её будущее.
"Дерзайте, верьте в себя, дорогие наши выпускники. Пусть вам всегда сопутствует удача, а настойчивость и трудолюбие помогут осуществить самые заветные мечты, честно трудиться на благо Отечества. От всей души желаю вам успехов! В добрый час", - заключил наш лидер.
Владимир Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы.
ИСТОЧНИК KP.RU