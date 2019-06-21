Владимир Путин призвал выпускников найти дело по душе

СЕГОДНЯ 01:50 2019-06-21T01:51:09+03:00

Президент во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" в Гостином дворе. Фото Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАССПрезидент во время ежегодной специальной программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" в Гостином дворе. Фото Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

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Президент России Владимир Путин поздравил выпускников с окончанием школы и началом взрослой, самостоятельной жизни. Обращение к молодым людям появилось на сайте Кремля.

"Дорогие выпускники, впереди у вас много забот. Главное – определиться с профессией, поступить в то учебное заведение, которое выбрали, и стать отличными, грамотными, востребованными специалистами. Очень важно, чтобы дело, которому вы будете служить, было по призванию и по душе", - сказал Владимир Путин.

Глава государства призвал выпускников помнить своих учителей и наставников. Он пожелал им стать настоящими гражданами своей страны, ответственными за её будущее.

"Дерзайте, верьте в себя, дорогие наши выпускники. Пусть вам всегда сопутствует удача, а настойчивость и трудолюбие помогут осуществить самые заветные мечты, честно трудиться на благо Отечества. От всей души желаю вам успехов! В добрый час", - заключил наш лидер.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kp.ru/video/embed/715842" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин поздравил российских выпускников с окончанием школы.

ИСТОЧНИК KP.RU