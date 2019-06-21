2019-06-21T03:07:47+03:00
Происшествия

В дамбе канала им. Москвы обнаружили течь в районе Тушинского моста

Специалисты устраняют последствия аварии между шлюзами №7 и 8
Артур ГАРЬКЕ
Поделиться:
В январе туннель заполнился за считанные минуты.В январе туннель заполнился за считанные минуты.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Дамба канала имени Москвы в районе Тушинского моста вновь дала течь. Специалисты обнаружили неисправность между шлюзами №7 и 8.

"20 июня 2019 года проводились регламентные работы по наполнению канала имени Москвы в Тушино, в ходе которых была выявлена повышенная фильтрация на одном из участков", - сказал представитель пресс-службы ФГБУ "Канал им. Москвы" ТАСС.

Он добавил, что последствия и причины ЧП сейчас устраняются. Напомним, прошлую пробоину обнаружили в январе. Тогда в Тушино был затоплен автомобильный тоннель. В вечеру место осушили и даже пустили автомобили. Однако авария стала причиной ремонта, который планировали завершить в этом месте.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В работе Facebook Messenger произошел сбой
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини выдвинут на Нобелевскую премию мира за "остановку нелегальной миграции"
Николай Фоменко награжден орденом за "За заслуги перед Отечеством"
ЕС может не признать выдаваемые жителям Донбасса паспорта России
Вячеслав Володин осудил грузинские власти, которые допустили нападение на российскую делегацию
Владимир Путин призвал выпускников найти дело по душе
На антиправительственном митинге в Грузии пострадали 69 человек
Жерар Депардье получит предложение на съемки в роли Льва Толстого
Глава Минэкономразвития предсказал сохранение темпов выдачи потребительских кредитов
Нашлась неизданная версия песни Фредди Меркьюри
Соперником Джонсона в борьбе за кресло премьера стал глава британского МИД
В МИД России возмущены действиями радикальных политических сил в Грузии
Сенат США запретил продавать оружие Саудовской Аравии
В Тбилиси митингующих разгоняют слезоточивым газом и резиновыми пулями
Зеленский заявил, что украинские олигархи готовы помочь стране
Зеленский объявил о старте конкурса на пост главы Управления делами
В Тбилиси демонстранты штурмом взяли здание грузинского парламента
Умерла теща продюсера Бари Алибасова
Временно отстраненный министр экономики Дагестана переведен под домашний арест
Около четверти российских родителей потратят 15 тысяч рублей на школьные выпускные
Суд Москвы арестовал бизнесмена Бойко-Великого
Следственный комитет предложил ввести статьи за врачебные ошибки в УК РФ
Украинский конституционный суд признал законным указ Зеленского о роспуске Рады и внеочередных выборах