В дамбе канала им. Москвы обнаружили течь в районе Тушинского моста

СЕГОДНЯ 03:07 2019-06-21T03:07:47+03:00

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Дамба канала имени Москвы в районе Тушинского моста вновь дала течь. Специалисты обнаружили неисправность между шлюзами №7 и 8.

"20 июня 2019 года проводились регламентные работы по наполнению канала имени Москвы в Тушино, в ходе которых была выявлена повышенная фильтрация на одном из участков", - сказал представитель пресс-службы ФГБУ "Канал им. Москвы" ТАСС.

Он добавил, что последствия и причины ЧП сейчас устраняются. Напомним, прошлую пробоину обнаружили в январе. Тогда в Тушино был затоплен автомобильный тоннель. В вечеру место осушили и даже пустили автомобили. Однако авария стала причиной ремонта, который планировали завершить в этом месте.

ИСТОЧНИК KP.RU