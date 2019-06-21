В Москве застройщик "нагрел" дольщиков на 4,5 млрд рублей

СЕГОДНЯ 03:19 2019-06-21T03:19:43+03:00

Потерпевшими по делу пока признаны 87 человек.

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Официальный представитель МВД России Ирина Волк заявила о подозрении генерального директора строительной компании "Экспертстрой" в злоупотреблениями полномочиями. Предпринимателя обвиняют в обмане клиентов его строительной фирмы на 4,5 миллиарда рублей.

Дело было возбужденно еще в апреле. Речь идет о строившемся в Подмосковье жилом комплексе "Новокосино - 2". Полицейские допросили и признали потерпевшими 87 участников долевого строительства, пишет ТАСС.

"Устанавливаются другие возможные потерпевшие от противоправных действий подозреваемого, поскольку договоры на участие в долевом строительстве с ООО "Экспертстрой" заключили более 2 тысяч человек", - добавила представитель МВД.

Заметим, недавно был принят закон, который должен исключить появление новых обманутых дольщиков. Застройщиков обязали строить дома в кредит, а деньги дольщиков получить на руки можно будет только после передачи квартир. Для этого были созданы специальные эскроу-счета.

ИСТОЧНИК KP.RU