2019-06-21T04:20:00+03:00
Политика

Лидеры ЕС не смогли избрать нового главу

Очередной раунд переговоров назначили на 30 июня
Артур ГАРЬКЕ
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Избрать нового начальника должны успеть до 2 июля. В этот день начнется первая сессия нового созыва.Избрать нового начальника должны успеть до 2 июля. В этот день начнется первая сессия нового созыва.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Брюсселе 30 июня состоится внеочередной саммит ЕС. Главы государств и правительств Евросоюза попробуют снова выбрать себе главу так как на сегодняшнем заседании у них этого не получилось.

"Мы намерены найти пакетное решение, которое бы отражало все многообразие Евросоюза. Пока я продолжу консультации, в том числе с Европейским парламентом", - заявил на итоговой пресс-конференции саммита глава Евросовета Дональд Туск, пишет ТАСС.

Полномочия нынешнего главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера истекают в октябре. В ЕС хотят выбрать ему преемника еще до начала работы Европарламента нового созыва.

"Я констатирую с определенным удовольствием, радостью и удовлетворением, что меня не так легко заменить", - пошутил Юнкер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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