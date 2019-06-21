Правительство пишет "трудовой кодекс" для цирковых животных

СЕГОДНЯ 05:02 2019-06-21T05:02:14+03:00

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Правительство РФ вслед за принятым законом "Об ответственном отношении к животным" разрабатывает ряд подзаконодательных актов. Чиновники хотят разъяснить порядок применения документа и уточнить, как можно использовать животных в "культурно-зрелищных целях".

В проекте постановления прописано ограничение по работе с "артистами" до пяти часов в день. Отдельное внимание уделяется жилищным условиям в цирках, зоопарках и дельфинариях. Для каждого вида четырехлапых разработаны требования к вольерам, питанию, лечению и обслуживанию. Более того, согласно документу, дрессировщикам запрещают бить и иным другим образом травмировать выступающих.

"Допускается использование только методов положительного подкрепления (применение поощрения, но не наказания). Недопустимо заставлять животное превышать его естественные способности или силу, а также использовать вспомогательные средства, которые могут вызвать травмы, боль или страдания животного", - говорится в документе, пишет РИА Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU