Пентагон обвинил Россию в попытке изменить мировой порядок
Действия Вашингтона по вводу дополнительных войск на Ближний Восток являются не провокацией, а лишь мерой по укреплению обороны. Так в США отреагировали на критику решения от российских политиков.
"Это подкрепление не провокация, дополнительные войска нужны в целях обороны, чтобы противостоять угрозам в воздухе, на воде и на земле в ближневосточном регионе", - написала в письме подполковник из европейского подразделения Пентагона по связям с общественностью Карла Глисон.
Кроме того, Глисон заявила, что Россия "стремится пересмотреть мировой порядок и отказаться от международной системы, обеспечивавшей мир на протяжении десятилетий". Подполковник усмотрела в действиях Москвы использование хаоса для распространения своего влияния за пределы ближнего зарубежья, сообщает телеканал CNBC.
ИСТОЧНИК KP.RU