2019-06-21T05:19:33+03:00
Политика

Пентагон обвинил Россию в попытке изменить мировой порядок

В США ответили на критику решения отправить на Ближний Восток дополнительные войска
Артур ГАРЬКЕ
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Москва, по мнению подполковника, использует хаос для распространения своего влияния.Москва, по мнению подполковника, использует хаос для распространения своего влияния.Фото: REUTERS
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Действия Вашингтона по вводу дополнительных войск на Ближний Восток являются не провокацией, а лишь мерой по укреплению обороны. Так в США отреагировали на критику решения от российских политиков.

"Это подкрепление не провокация, дополнительные войска нужны в целях обороны, чтобы противостоять угрозам в воздухе, на воде и на земле в ближневосточном регионе", - написала в письме подполковник из европейского подразделения Пентагона по связям с общественностью Карла Глисон.

Кроме того, Глисон заявила, что Россия "стремится пересмотреть мировой порядок и отказаться от международной системы, обеспечивавшей мир на протяжении десятилетий". Подполковник усмотрела в действиях Москвы использование хаоса для распространения своего влияния за пределы ближнего зарубежья, сообщает телеканал CNBC.

ИСТОЧНИК KP.RU

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