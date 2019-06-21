Военный вертолет разбился в Токио при посадке
У машины оторвался хвост
К счастью, пассажиры борта остались живы.
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В пятницу, 21 июня, на военном аэродроме Татикава на западе префектуры Токио произошло ЧП. При посадке разбился многоцелевой вертолет UH-1 сухопутных сил Японии.
При ударе о землю у вертолета оторвалась хвостовая часть. Внутри находилось два человека. Они не пострадали, сообщает информационное агентство Kyodo.
Сайт kp.ru писал о похожем ЧП в Венесуэле. В штате Миранда потерпел крушение военный вертолет с семью пассажирами. Все жертвы трагедии были офицерами. Сведения о причинах авиакатастрофы пока не сообщаются.
ИСТОЧНИК KP.RU