2019-06-21T06:39:41+03:00
Происшествия

Военный вертолет разбился в Токио при посадке

У машины оторвался хвост
Артур ГАРЬКЕ
Поделиться:
К счастью, пассажиры борта остались живы.К счастью, пассажиры борта остались живы.
Изменить размер текста:

В пятницу, 21 июня, на военном аэродроме Татикава на западе префектуры Токио произошло ЧП. При посадке разбился многоцелевой вертолет UH-1 сухопутных сил Японии.

При ударе о землю у вертолета оторвалась хвостовая часть. Внутри находилось два человека. Они не пострадали, сообщает информационное агентство Kyodo.

Сайт kp.ru писал о похожем ЧП в Венесуэле. В штате Миранда потерпел крушение военный вертолет с семью пассажирами. Все жертвы трагедии были офицерами. Сведения о причинах авиакатастрофы пока не сообщаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
СМИ: Трамп одобрил удары по Ирану, но потом передумал
Погода в Москве на 21 июня 2019 года: жарко и без осадков
В Раде прознали про подготовку Зеленского к встрече с Путиным
МФЦ передадут права на предоставление всех видов госуслуг
Пентагон обвинил Россию в попытке изменить мировой порядок
Правительство пишет "трудовой кодекс" для цирковых животных
В Мексике похитили американского студента
Лидеры ЕС не смогли избрать нового главу
Президент Чехии призвал Украину смириться с утерей Крыма
Президент Грузии обвинила Москву в организации протестов
В Москве застройщик "нагрел" дольщиков на 4,5 млрд рублей
В дамбе канала им. Москвы обнаружили течь в районе Тушинского моста
В работе Facebook Messenger произошел сбой
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини выдвинут на Нобелевскую премию мира за "остановку нелегальной миграции"
Николай Фоменко награжден орденом за "За заслуги перед Отечеством"