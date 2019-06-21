Погода в Москве на 21 июня 2019 года: жарко и без осадков

СЕГОДНЯ 07:29 2019-06-21T07:29:11+03:00

Погода в Москве на 21 июня 2019 года будет жаркая Фото: Иван ВИСЛОВ

Синоптики рассказали, какой будет погода в Москве на 21 июня 2019 года

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Погода в Москве на 21 июня 2019 года будет жаркая. Метеорологи прогнозируют переменную облачность и без осадков. Днем температура воздуха будет составлять 29-30 градусов тепла, ночью столбики термометров опустятся до 17-19 выше ноля.

Ветер днем будет дуть южный со скоростью 4-9 метров в секунду, ночью юго-западный – 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 750 миллиметров ртутного столба, передает сайт Гидрометцентра. В регионе сохранится оранжевый уровень опасности.

Кстати, 20 июня температура воздуха была за тридцать – это выше климатической нормы на пару градусов. При этом ранее сайт kp.ru рассказывал советы специалистов, как пережить жару и меньше страдать от температурных рекордов.

ИСТОЧНИК KP.RU