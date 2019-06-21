ВЭБ обратился в арбитражный суд Стокгольма с иском к Украине

СЕГОДНЯ 08:32 2019-06-21T08:32:12+03:00

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Госкорпорация "ВЭБ.РФ" обратилась в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма с иском к Украине с требованием возместить убытки, которые были причинены ее дочерней точке "Проминвестбанку". Об этом в пятницу сообщили в госкорпорации.

Как объяснили в ВЭБ, такое решение принято в связи с нарушением со стороны Киева "положений соглашения между кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций 1998 года".

По словам старшего вице-президента правового блока ВЭБа Игоря Краснова, власти Украины нарушили все гарантии, которые предоставили в инвестиционном соглашении.

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, 12 сентября 2018 года Апелляционный суд Киева арестовал акции "Проминвестбанка" (дочки ВЭБ), Сбербанка и ВТБ на Украине по иску нескольких предприятий предпринимателя, экс-владельца "Приватбанка" Игоря Коломойского в связи с исполнением решения арбитражного суда Гааги о взыскании с российской стороны компенсации за имущество в Крыму.

ИСТОЧНИК KP.RU