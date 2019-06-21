МИД России: радикальная оппозиция Грузии пытается помешать нормализации отношений двух стран

СЕГОДНЯ 10:52 2019-06-21T10:52:55+03:00

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Заместитель министра иностранных дел России Григорий Карасин заявил, что радикально настроенная оппозиция Грузии специально использовала визит делегации РФ на Межпарламентскую ассамблею православия для проведения беспорядков.

"Межпарламентская ассамблея православия, которая была давно намечена в Тбилиси, совершенно очевидно использована радикальной частью оппозиции для того, чтобы устроить безобразия на улицах, - приводит ТАСС его слова. - Это лишний раз показывает эмоциональную заряженность радикальной части грузинских политиков, которые делают все, чтобы помешать нормализации отношений между Москвой и Тбилиси".

Напомним, как ранее писал сайт kp.ru, вечером в четверг, 20 июня, у здания парламента в Тбилиси собрались тысячи протестующих. Люди потребовали отставки главы МВД, Службы Госбезопасности, а также спикера парламента. При попытке разогнать участников акции, начались противостояния. Сотрудники правоохранительных органов вынуждены были применить слезоточивый газ, водометы и резиновые пули.

В стычках пострадали 30 участников акции и еще 39 полицейских. 16 человек госпитализированы. По некоторым данным, среди пострадавших есть журналисты. В связи с обострением ситуации в стране президент Грузии Саломе Зурабишвили прервала свой визит в Белоруссию.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/715874" frameborder="0"></iframe> Видео столкновений с полицией в Тбилиси.

ИСТОЧНИК KP.RU