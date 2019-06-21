2019-06-21T12:42:43+03:00
Политика

На Украине предсказали последствия потери газотранспортной системы

По словам экс-министра транспорта Евгения Червоненко, Киев в таком случае ждет «югославский сценарий»
Марина ВЕНЦОВА
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На Украине предсказали последствия потери газотранспортной системыНа Украине предсказали последствия потери газотранспортной системыФото: REUTERS
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Бывший министр транспорта и связи Украина Евгений Червоненко заявил, что Украина в этом году может потерять газотранспортную систему (ГТС). По его словам, тогда страну ждет «югославский сценарий».

«В этом году у нас вызовы, после которых мы можем разорваться 1 сентября не только полным дефолтом, - сказал он в эфире телеканала «Ньюзван». - У нас в этом году 16 миллиардов (долларов) выплат (по долгам) и судьба трубы. Не хочу быть пророком, но если мы потеряем трубу или она перейдет какому-то инвестору, то нас ждет югославский вариант».

Червоненко отметил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нельзя допустить утрату ГТС.

Кстати, ранее сайт kp.ru писал, что украинская газотранспортная система может остановиться даже ранее 2020 года. Нынешних денег «Укртрансгаза» хватит, чтобы доработать до 24-го июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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