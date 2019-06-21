2019-06-21T14:29:51+03:00
Политика

Песков: Кремль готов к обмену заключенными с Украиной

Однако в этом вопросе необходима взаимность со стороны Киева
Марина ВЕНЦОВА
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: Михаил Метцель/ТАССПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: Михаил Метцель/ТАСС
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к обмену заключенными с Украиной, однако в данном вопросе необходима взаимность со стороны Киева.

«Такой разговор ведется, готовность российской стороны есть, - сказал он, отвечая на вопрос, когда может произойти обмен удерживаемыми лицами, о котором говорил Владимир Путин накануне. - Очень важно, чтобы эта готовность встречала взаимность с украинской стороны. Мы слышали также определенные заявления из Киева о том, что там тоже есть понимание необходимости продвижения в этой области.

Песков подчеркнул, что в данном случае "нужно просто набраться терпения", поскольку потребуется двусторонняя работа.

Напомним, сайт kp.ru писал, что президент России Владимир Путин в ходе "Прямой линии - 2019" сообщил, что судьба задержанных моряков в Керченском проливе должна решаться в связке с аналогичной ситуацией, в которой находятся граждане РФ на территории Украины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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