В Совфеде объяснили почему Трамп не стал наносить удары по Ирану
Конфликт между США и Ираном усугубляется и с каждым разом становится все сложнее сохранять мир. Накануне появилась информация, что США планировали нанести удар по республике. В ответ на угрозы Тегеран заявил о риске "региональных и международных" последствий удара по стране. В итоге приказ главы США был отозван.
В Совете Федерации предполагают, что Дональд Трамп все проанализировал и «возобладал здравый смысл». Американцы хотят отомстить за сбитый у входа в Персидский залив беспилотник, но «начинать полномасштабный конфликт с иностранным государством им тоже не очень комфортно».
-Иран – это огромная страна, которая обладает оружием, чтобы достойно ответить США. У Тегерана есть вооружение, которое вполне достает тех носителей, которые могут наносить удары по самому Ирану, - комментирует ФАН член Совета Федерации Владимир Джабаров
Начало обострения ситуации стало нападение на два нефтяных танкера в Оманском заливе у побережья ОАЭ. США попытались возложить вину на Иран
В Оманском заливе совершено нападение на два танкера.
ИСТОЧНИК KP.RU