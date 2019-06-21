В Совфеде объяснили почему Трамп не стал наносить удары по Ирану

СЕГОДНЯ 14:40 2019-06-21T14:40:30+03:00

В Совфеде объяснили почему США передумали наносить удары по Ирану Фото: REUTERS

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Конфликт между США и Ираном усугубляется и с каждым разом становится все сложнее сохранять мир. Накануне появилась информация, что США планировали нанести удар по республике. В ответ на угрозы Тегеран заявил о риске "региональных и международных" последствий удара по стране. В итоге приказ главы США был отозван.

В Совете Федерации предполагают, что Дональд Трамп все проанализировал и «возобладал здравый смысл». Американцы хотят отомстить за сбитый у входа в Персидский залив беспилотник, но «начинать полномасштабный конфликт с иностранным государством им тоже не очень комфортно».

-Иран – это огромная страна, которая обладает оружием, чтобы достойно ответить США. У Тегерана есть вооружение, которое вполне достает тех носителей, которые могут наносить удары по самому Ирану, - комментирует ФАН член Совета Федерации Владимир Джабаров

Начало обострения ситуации стало нападение на два нефтяных танкера в Оманском заливе у побережья ОАЭ. США попытались возложить вину на Иран

В Оманском заливе совершено нападение на два танкера.

ИСТОЧНИК KP.RU