2019-06-21T14:40:30+03:00
В мире

В Совфеде объяснили почему Трамп не стал наносить удары по Ирану

Сенатор Владимир Джабаров предположил, что «возобладал здравый смысл»
Елена АКИМОВА
Поделиться:
В Совфеде объяснили почему США передумали наносить удары по ИрануВ Совфеде объяснили почему США передумали наносить удары по ИрануФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Конфликт между США и Ираном усугубляется и с каждым разом становится все сложнее сохранять мир. Накануне появилась информация, что США планировали нанести удар по республике. В ответ на угрозы Тегеран заявил о риске "региональных и международных" последствий удара по стране. В итоге приказ главы США был отозван.

В Совете Федерации предполагают, что Дональд Трамп все проанализировал и «возобладал здравый смысл». Американцы хотят отомстить за сбитый у входа в Персидский залив беспилотник, но «начинать полномасштабный конфликт с иностранным государством им тоже не очень комфортно».

-Иран – это огромная страна, которая обладает оружием, чтобы достойно ответить США. У Тегерана есть вооружение, которое вполне достает тех носителей, которые могут наносить удары по самому Ирану, - комментирует ФАН член Совета Федерации Владимир Джабаров

Начало обострения ситуации стало нападение на два нефтяных танкера в Оманском заливе у побережья ОАЭ. США попытались возложить вину на Иран

В Оманском заливе совершено нападение на два танкера.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В МИД Китая назвали успешным визит Си Цзиньпина в Пхеньян
Коллеги Рольника предположили, что он выпил алкоголь с незнакомцами
Иран принял решение не сбивать летевший за беспилотником самолет США
Ночь на 22 июня станет самой короткой в этом году
Министр обороны Украины: киевские силовики не откажутся от обстрелов в Донбассе
На юбилейный фестиваль «Нашествие» соберутся более 150 артистов
Спикер грузинского парламента ушел в отставку
Песков: Кремль готов к обмену заключенными с Украиной
Минобороны предлагает ужесточить наказание за осквернение памятников
В Мособлстате рассказали, когда закончится «дефицит» мужчин
Песков назвал протесты в Грузии русофобской провокацией
На выплаты увеличенных детских пособий потребуется более 60 млрд рублей
Киану Ривз может получить роль супергероя во вселенной Marvel
На Украине предсказали последствия потери газотранспортной системы
В Индии автобус с пассажирами сорвался в ущелье
Глава парламента Грузии прервал визит в Азербайджан и покинул Баку
Треть женщин ходят на свидание ради бесплатной еды
Горные разведчики пересядут на «Тайфун»
Иран получил предупреждение от США о планируем ударе
Суд в Киеве разрешил Саакашвили принимать участие в выборах в Раду
В МВД предложили расширить полномочия инспекторов Госавтоинспекции
МИД России: радикальная оппозиция Грузии пытается помешать нормализации отношений двух стран
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин: «Президент указал на главную цель нацпроектов – повышение качества жизни людей»
Кравчук рассказал, кто принял решение построить АЭС под Киевом
Собянин попросил обеспечить безопасность сборщиков подписей на выборы
В Совфеде прокомментировали заявление о подготовке встречи Зеленского и Путина
Президент Грузии прервала визит в Белоруссию и возвращается в Тбилиси
Минздрав назвал вид рака, от которого чаще всего умирают в России