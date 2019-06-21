2019-06-21T14:59:39+03:00
Общество

На юбилейный фестиваль «Нашествие» соберутся более 150 артистов

Мероприятие пройдет с 18 по 21 июля в Тверской области
Елена АКИМОВА
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В этом году фестиваль "Нашествие" будет проводиться в 20 раз ФОТО: Альберт БОЙКОВВ этом году фестиваль "Нашествие" будет проводиться в 20 раз ФОТО: Альберт БОЙКОВ
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Фестиваль «Нашествие» в 2019 году отмечает свой юбилей – уже в 20 раз в Большом Завидово Тверской области развернут шатры, установят сцены для самых популярных исполнителей рока, альтернативного рока и андеграунда. На этот раз организаторы ждут рекордное число участников, приглашено более 150 музыкальных коллективов.

В списке артистов можно увидеть Аквариум, Алису, Би-2, Браво, Бригадный подряд, Вадима Самойлова, Вячеслава Бутусова, Гарика Сукачёва, Ленинград, Мумий Тролль, Мураками, ДДТ, Ночные Снайперы, Пикник, План Ломоносова, Сурганова и оркестр, Сплин и еще сотни артистов и музыкантов сразу на 3 сценах.

Организаторы обещают еще много интересных событий. Впервые появится «БиблиоШатёр», в котором можно будет не только почитать, но и забрать понравившуюся книгу с собой. Будут секции для любителей квизов и настольных игр, турниры по пляжному футболу и волейболу, а еще распахнет свои двери настоящий ЗАГС. Это уже добрая традиция, ежегодно порядка 500 пар влюбленных решают узаконить свои отношения именно в этот день, сообщает ИА «НСН».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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