2019-06-21T15:02:42+03:00
Политика

Министр обороны Украины: киевские силовики не откажутся от обстрелов в Донбассе

Степан Полторак подтвердил, что украинские военные "ни клочка земли точно не отдадут"
Марина ВЕНЦОВА
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Министр обороны Украины Степан ПолторакМинистр обороны Украины Степан ПолторакФото: REUTERS
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Глава украинского оборонного ведомства Степан Полторак заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Донбассе не откажутся от обстрелов в регионе, а будут и далее отвечать на огонь противника огнем.

"Мы на огонь противника отвечали, отвечаем и будем отвечать", - приводит его слова агентство УНИАН. Кстати, так украинский министра прокомментировал предложение представителя Киева в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонида Кучмы при объявлении перемирия отказаться от обстрелов в ответ на случайный огонь из жилых кварталов.

Полторак вновь повторил, что, если есть угроза жизни украинских военных или потери позиций, украинские военные будут отвечать адекватно и "ни клочка земли точно не отдадут".

Напомним, ранее сайт kp.ru писал, что участники Контактной группы в Минске в ходе очередного заседания 19 июня в очередной раз не смогли договориться о введении режима тишины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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