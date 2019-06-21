2019-06-21T15:16:23+03:00
Общество

Ночь на 22 июня станет самой короткой в этом году

Вечером в пятницу наступает летнее солнцестояние
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Ночь с пятницы на субботу, 22 июня, будет очень короткойНочь с пятницы на субботу, 22 июня, будет очень короткойФото: Алексей БУЛАТОВ
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Ночь на субботу, 22 июня, станет самой короткой в этом году. На московской широте Солнце взойдет в 03:46 и сядет лишь в 21:19. Следовательно, продолжительность светового дня составит 17 часов 33 минуты.

Все эти явления связаны с тем, что вечером в пятницу наступит летнее солнцестояние. Звезда будет находится на самой дальней точке относительно экватора. Такое происходит всего несколько раз в год - в июне и декабре. Летом Солнце отклоняется в сторону Северного полюса, в декабре — в сторону Южного.

Астрономическое лето придет в Москве примерно в 18:54 и продлится вплоть до осеннего равноденствия, которое состоится 23 сентября, передает ТАСС.

"КП-Киров" писала о том, что издавна 21 июня считался одним из самых важных дней в году. С ним связано много поверий и обычаев. Так, например, звездное небо в эту ночь предвещало большой урожай грибов, а гром без дождя указывал на приближение бед.

ИСТОЧНИК KP.RU

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