2019-06-21T15:24:47+03:00
Происшествия

Коллеги Рольника предположили, что он выпил алкоголь с незнакомцами

Сотрудники телеканала MTV признались, что не замечали проблем у экс-ведущего
Елена АКИМОВА
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Коллеги Рольника предположили, что он мог выпить спиртное с незнакомцамиКоллеги Рольника предположили, что он мог выпить спиртное с незнакомцамиФото: СОЦСЕТИ
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Бывшие коллеги Михаила Рольника, отравившегося контрафактным алкоголем, признались, что никогда не замечали у него проблем со спиртным. VJ Хоббит (Сергей Кормилицын) и VJ Chuck (Михаил Климов) предположили, что к трагедии могло привести то, что Рольник выпил спиртное с незнакомцами.

- Может, кто-нибудь, что-нибудь подмешал. Просто, может, кто-то на улице сказал: „О ребят, давайте выпьем?“, — „Давайте выпьем», — предполагают мужчины.

В последний раз Рольника видели на канале пять лет назад, за это время могло многое измениться.

ЧП случилось в середине июня. Ведущего Михаила Рольника обнаружили в бессознательном состоянии на детской площадке в Москве. Когда молодого человека доставили в больницу, оказалось, что в крови зашкаливают показатели по алкоголю. Было найдено 4,2 промилле, а также посторонние вещества, которые медики обнаружили в анализах.Сейчас он находится в медикаментозной коме, врачи приняли решение подключить его к аппарату искусственной вентиляции легких. Одна из версий – Рольник и его приятель, который был с ним в тот вечер, отравились алкоголем, сообщает телеканал «360».

Михаил Рольник работал на MTV с 1999 года. Зрителям он запомнился, в частности, в качестве ведущего программ "12 злобных зрителей" и "Shit-парад"; последнюю передачу Рольник вел вместе с телеведущей Асей Калясиной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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