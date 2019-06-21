2019-06-21T15:43:54+03:00
В мире

В Госдуме жестко отреагировали на происходящее в Грузии

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин осудил издевательства над российским депутатом
Елена АКИМОВА
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В Госдуме возмутились происходящим в ГрузииВ Госдуме возмутились происходящим в ГрузииФото: REUTERS
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В Госдуме прокомментировали происходящие в Грузии беспорядки. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин осудил издевательства над российским депутатом. Политик назвал случившееся «совершено неприемлемым».

-Любая власть должна отслеживать поведение неблагонадежных элементов, уметь упредить явные провокации и обеспечивать порядок. Могу оценить это как наплевательское отношение властей Грузии к России, к нашим межгосударственным отношениям, - комментирует ФАН политик.

По его мнению, все случившееся отразится на взаимоотношениях двух стран, сделает их напряженными. Руководителей акции стоит искать в США.

- Знакомая старая заезженная шарманка, которую в очередной раз используют Соединенные Штаты. Любой ценой пытаются подвести Россию под новые санкции, — резюмировал Александр Шерин.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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