В Госдуме жестко отреагировали на происходящее в Грузии
В Госдуме прокомментировали происходящие в Грузии беспорядки. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин осудил издевательства над российским депутатом. Политик назвал случившееся «совершено неприемлемым».
-Любая власть должна отслеживать поведение неблагонадежных элементов, уметь упредить явные провокации и обеспечивать порядок. Могу оценить это как наплевательское отношение властей Грузии к России, к нашим межгосударственным отношениям, - комментирует ФАН политик.
По его мнению, все случившееся отразится на взаимоотношениях двух стран, сделает их напряженными. Руководителей акции стоит искать в США.
- Знакомая старая заезженная шарманка, которую в очередной раз используют Соединенные Штаты. Любой ценой пытаются подвести Россию под новые санкции, — резюмировал Александр Шерин.
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ИСТОЧНИК KP.RU